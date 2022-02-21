Maaşlara bir zam daha! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, yeni düzenleme belli oldu, 1.250 lira artış ve...

Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşiyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Ek göstergeyle eş değer etki yapan, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranlarının" artırılması da masada.

ARTIŞ EN AZ 1.250 LİRA OLACAK

Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanması önlenecek. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1.250 lira olacak.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinden oluşan 3600 Ek Gösterge Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

İkinci toplantı 16 Mart'ta olacak. 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Kamuda ek gösterge dışında kalan personelle birlikte 4 milyona yakın çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli var.

DÜZELTME YAPILACAK

Kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Öte yandan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama yaptı. 5 adımlı bir programın söz konusu olduğunu kaydeden Akbaşoğlu, bunun ilk ikisinin hayata geçirildiğini söyledi.

EYT VE 3600 EK GÖSTERGE

Akbaşoğlu, şöyle devam etti: "Üçüncü sırada 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma grupları oluşturularak ilgili paydaşlarla bir araya gelindi. Bu olay neticelendirildikten sonra bütün çalışanlarımızla ilgili bu ek göstergeye ilişkin söz verdiğimiz kadrolar ve bununla beraber bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi karara bağlandıktan sonra EYT meselesi masaya yatırılacak. Bu meseleye dair kamuoyuna ne yapacağımızı net bir şekilde ifade edeceğimizi paylaşmış olduk."

EYT'DE SON DURUM NEDİR, BU YIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Geçen hafta çarşamba günü EYT federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyet AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Akbaşoğlu, 3.600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunun ardından EYT'lilerin sorununun çözüleceği mesajı verdi. Bu yıl içerisinde 3.600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin de değerlendirileceği bir komisyon kurulması bekleniyor.