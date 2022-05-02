Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam! Geri sayım başladı, tarih belli, oranlar...

Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek. Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak. 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Yeni düzenlemeyle polis, hemşire ve din görevlileri de bu hakka sahip olacak. Başka hangi grupların kapsama dahil edileceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Düzenleme ilişkin bugüne kadar iki toplantı gerçekleştirildi.

KRİTİK GÜN 10 MAYIS!

Son toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Ardından taslak teklif haline getirilerek Meclis'e sevk edilecek. Bu yasama döneminde düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

Kamu çalışanları için ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü etkileyecek.

3600 ek gösterge alacak memurların maaşları, emekli aylıkları ile emekli olurken aldıkları ikramiyelerde artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız.

Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bu yıl içinde hayata geçirilmesi hedeflenen düzenleme hakkında ilk toplantı 16 Şubat'ta yapılmıştı. İkinci toplantı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle 16 Mart tarihinde gerçekleşmişti. 3600 ek göstergede üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Konuyla ilgili Hürriyet yazarı Noyan Doğan şunları kaleme aldı; Bir noktanın daha altını çizeyim, 3600 ek gösterge, memurları ilgilendiren bir uygulama; SSK’lıları ya da Bağ-Kur’ları ilgilendirmiyor. Ek gösterge nedir? Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırkenki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2200 ve 3000 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’e kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Peki, kimler yararlanacak? Bu konu henüz net değil, ancak şu kadarını söyleyeyim; 3600 ek gösterge konusu ilk gündeme geldiğinde polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri bu haktan yararlanacakken, buna lisans mezunu sağlık çalışanları da eklendi. Bu kesimlerin 3600 ek göstergeden yararlanacağı kesin. Tabii, 2200 ve 3000 gösterge ile çalışan tüm kamu personeli de bu haktan yararlanmak istiyor. Düzenlemenin diğer kesimleri kapsayıp kapsamayacağı, sözleşmeli personelin durumunun ne olacağı mayıs ayında yapılacak toplantıda netleşecek.

Akıllara şöyle bir soru gelebilir ki, okuyuculardan da bu yönde sorular alıyorum, ‘düzenleme yapmak bu kadar zor mu, neden süreç uzuyor?’. İşin aslı bu kadar zor, çünkü statüler farklı. Ek göstergeyi 3600’e çıkarttığınız zaman kimi kesimler bundan olumlu etkilenirken kimi kesimler de olumsuz etkilenecek; avukatlar, il müdürleri, şube müdürleri gibi. Nasıl mı? Eğer siz göstergesi 3600 olan bir şube ya da il müdürünün yanında çalışan memurun da göstergesini 3600’e çıkartırsanız burada haksızlık ortaya çıkar. Bir düzenleme yapılacaksa, tüm bu göstergeler ve statüler arasında denge oluşturulması gerekiyor. Hal böyle olunca da belki sadece 3600 ek gösterge ile sınırlı olmaz başka ek göstergeler de gündeme gelebilir.