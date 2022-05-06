Zam geliyor! Tarih belli oldu, dul ,yetim, emekli, memur milyonlar alacak, yeniden hesaplanacak

Ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklisinin gözü bu düzenlemede olacak. Son toplantının ardından düzenlemeye nihai şekli verilecek. Öğretmen, polis, din görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak. 3600 ek gösterge meslek kanunuyla öğretmenlere verildi. Uygulamanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak belirlendi. Öğretmen maaşı ve emekli ikramiyelerindeki artış belli oldu. Emekli Sandığı'ndan dul ve yetim maaşı alanlar ise kendilerinin maaşının nasıl değişeceğini merak ediyor.

Posta gazetesinden Ekrem Sarısu konu ile ilgili kendisine gelen, "Babam öğretmen emeklisiyken 2004’te vefat etti. Babamdan dolayı anneme ve bana Emekli Sandığı’ndan aylık bağlandı. Öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olunca bizim aylığımız da artar mı, yoksa sadece görevde olanları mı etkiler?" sorusunu şöyle yanıtlıyor;

"Öğretmenlerin ek göstergesi 15 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere birinci derece için 3600 olarak belirlendi ve bu konuda kanun da yayımlandı. Emekli Sandığı’na tabi olanlar açısından ek gösterge, emekli aylığının önemli bir unsurudur.

15 Ocak 2023’te birinci dereceden emekli olan öğretmenlerin ek göstergesi 3600 olunca daha önceden birinci dereceden ve 3000 ek göstergeden bağlanmış aylıklar da 3600 ek göstergeye göre yeniden belirlenecektir.

Dolayısıyla babanız birinci dereceden emekli olmuşsa annenizin ve sizin babanızdan dolayı bağlanan aylıklarınız yeniden hesaplanıp artırılacaktır."

MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR ARTACAK?

3600 gösterge hem maaşları hem de emekli ikramiyelerini artıracak. 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmen 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira birden artacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Öğrenmenler için ek gösterge tarihi netleşti. Peki diğer memurlar için durum nasıl? Ek gösterge düzenlemesinin bu yılın sonunda hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız.

Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

MAYISTA MECLİS'TE

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise şu ifadeleri kullandı: "Başta hemşireler ve diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacak. Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde Meclis gündemine getiriyoruz. "

EK GÖSTERGE İLE KİMİN MAAŞI NE KADAR DEĞİŞECEK?

GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 lira - 28608 lira - 29141 lira

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11.188 lira - 15005 lira - 15285 lira

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 lira - 9193 lira - 9364 lira

ÖĞRETMEN 1/4 - 8.668 lira - 11626 lira - 11842 lira

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 lira - 26167 lira - 26655 lira

BAŞKOMİSER 3/1 11162 lira - 14970 lira - 15250 lira

POLİS MEMURU 8/1 - 9.706 lira - 13018 lira - 13260 lira

UZ. DOKTOR 1/4 13.312 lira - 17854 lira - 18187 lira

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 8351 lira - 11200 lira - 11409 lira

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 lira - 14497 lira - 14767 lira

VAİZ 1/4 - 9.003 lira - 12075 lira - 12300 lira

AVUKAT 1/4 - 10934 lira - 14665 lira - 14938 lira

Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.