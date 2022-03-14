Doğu Park Amfitiyatroda TEKNOFEST hazırlığı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST hazırlık çalışmalarını yürütüyor. Birçok noktada hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin bir kısmının düzenleneceği Doğu Park Amfitiyatro alanını yeniliyor. Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından alanda yapılan çalışmalar sürüyor. Amfitiyatrodaki ahşap oturaklar yerlerinden söküldü. 16 metreküp oturak, kamyona yüklenerek ahşap atölyesine getirildi. Burada 4 tarafı planya makinesinden geçirerek, dış kısmı çürüklerden temizlenen tahtalar boyanıp verniklenecek. Kullanılamayacak olanlar ise yenilenecek.

Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanı Savaş Kaygusuz, çalışmayı kısa sürede tamamlayarak, oturakları yerlerine yerleştireceklerini belirtti. Kaygusuz, “Doğu Park Amfitiyatro, TEKNOFEST etkinlikleri kapsamında kullanılacak bir alan. Kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp amfitiyatroyu TEKNOFEST’e hazır hale getireceğiz” dedi.

Evsizlere kucak açtı

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine bir cami avlusundaki bankta yatan evsiz bir vatandaşı araçla alıp, Geçici Barınma Evi’ne yerleştirdi. Burada yeni kıyafetler verilen yaşlı adam, sıcak bir yuvada soğuk kış günlerini geçirecek. Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havada Büyükşehir Belediyesi evsiz vatandaşlara kucak açtı. Çözüm Merkezi’ne gelen telefonla bir kişinin soğuk havada bir cami avlusundaki bankta yattığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri bölgeye sevk edildi. Bankta yatan vatandaş ekipler tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesi Geçici Barınma Merkezi’ne yerleştirildi. Burada kendisine yeni kıyafetler verildi. Tek kişilik otel konforundaki odaya yerleştirilen yaşlı adam, ekiplere teşekkür etti.

Geçici Barınma Merkezi’nin amacına ulaştığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Amacımız, kimsesiz, gidecek yeri olmayan vatandaşlarımıza sıcak bir yuva oluşturmaktı. Geçen yıl hizmete aldığımız barınma merkezimiz amacına uygun bir şekilde hizmet veriyor. Emniyet birimlerimizin ya da duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarıyla kendilerine ulaştığımız kimsesiz kişileri burada ağırlıyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla onlara kucak açıyoruz. Bir kişinin ev ortamında ihtiyaç duyabileceği ne varsa her türlü talebi karşılıyoruz” diye konuştu.

8 dönüm arazi üzerine kurulu olan Geçici Barınma Merkezi’nde kalan kişilere günde 3 öğün yemek veriliyor. Ayrıca temizlik ve sağlık hizmeti ile ihtiyaç halinde psikolojik destek de sağlanıyor.