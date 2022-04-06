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    Bilim ve TeknolojiATAK helikopterleri Filipinlere teslim edildi
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    ATAK helikopterleri Filipinlere teslim edildi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bugün Filipinler'e ihraç edilen 2 Atak helikopterinin teslim törenine katıldı. Taarruz helikopteri Atak helikopterinin ilk yurt dışı teslimatı Filipinler'e yapılırken Col Jesus Villamor Hava Üssü’nde yapılan törende konuşan Demir, tarihi bir ana tanıklık etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

    06.04.2022 - 12:03 |
    ATAK helikopterleri Filipinlere teslim edildi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Filipinler Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Zaptı ile bu alandaki iş birliğinin devletler arası düzeye ulaştığını vurgulayan Demir “Ortak Savunma Sanayii Çalışma Grubunun ilk toplantısını Türkiye'de veya Manila'da yapmayı teklif ediyorum” dedi.

    SSB Başkanı İsmail Demir konuşmasına şöyle devam etti;

    “Bugün Türkiye'nin önde gelen savunma şirketleri TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN'ın üst düzey yöneticileriyle birlikteyim. Şirketlerimiz, teknoloji transferi, ortak üretim ve ortak pazarlamayı içeren kazan-kazan stratejisine dayanan uzun vadeli bir ilişki içinde dost ülkelerle iş birliği yapmaya isteklidir. Pandeminin tüm ekonomiler üzerindeki sert etkisine rağmen Asya-Pasifik Bölgesi'nde artan savunma harcaması rakamları, bize Asya ülkelerinin savunma tedariki konusundaki önceliklerinin hala önemli olduğunu ve yakın gelecekte artacağını gösteriyor. Bölgeyle ilgili vizyonumuz sadece ticaret ortaklığı kurmak değil, müttefik ve dost ülkelerin güvenilir savunma sanayisi ortağı olmak istiyoruz.”

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