Netflix fiyatlarına zam resmen duyuruldu! Üyelik paketlerinin güncel fiyatları...

Mart ayında küresel çapta zam kararı alan Netflix'in Türkiye'deki paketlerinin de fiyatları arttı. Platform, geçtiğimiz yıl da yine bu aylarda fiyat artışına gitmişti. Bu geleneği bozmayan şirket, ortalama 11 TL ile 23 TL arasında zam yaptı.

NETFLİX YENİ FİYATLAR

Popüler video akış hizmeti Netflix, Temel Plan paketini artık 26,99 TL yerine 37,99 TL fiyatla sunuyor.

Standart Plan ise 40,99 TL'den 57,99 TL'ye yükseldi. Daha fazla özellik sunan Özel Plan'ın yeni fiyatı 77,99 TL oldu.