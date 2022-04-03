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    Bilim ve TeknolojiYerli araba TOGG için 81 ilde harekete geçildi! Flaş talimat
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    Yerli araba TOGG için 81 ilde harekete geçildi! Flaş talimat

    Türkiye’nin yerli arabası TOGG’un gelecek yıl pazara çıkması hedeflenirken, kritik gelişme öncesi çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek hızlı şarj istasyonlarının 81 ilin genelinde kurulmasına yönelik talimatı sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu harekete geçti. İlk 6 ay içinde 50 şarj ünitesi kurulması kararlaştırıldı...

    03.04.2022 - 11:53 |
    Yerli araba TOGG için 81 ilde harekete geçildi! Flaş talimat

    EPDK'nın "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Lisans hiçbir surette devredilemeyecek. Lisans en fazla 49 yıla kadar verilebilecek. Lisans süresi lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami lisans süresi gözetilmek suretiyle uzatılabilecek.

    6 AY İÇİNDE 50 ŞARJ ÜNİTESİ KURULACAK

    Şarj ağı işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde en az 50 adet şarj ünitesinden ve en az 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak. Şarj ağında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 5'i ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve devlet otoyollarında yer alan şarj ünitelerinin en az yüzde 50'sinin DC 50 kilovat (kW) ve üzeri güçteki şarj niteliğinde olması zorunlu olacak.

    Şarj istasyonunun elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi ile şarj istasyonu bünyesinde tüketim tesisine bütünleşik elektrik depolama tesisi kurulabilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içerisinde şarj hizmeti sağlayan kişilerin durumlarını bu yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekecek.

    CNN Türk'te yer alan habere göre şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarının 4 milyon 500 bin lira olması kararlaştırıldı.

    Şarj ağı işletmeci lisansına ilişkin 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma bedeli 300 bin lira, lisans tadili bedeli 14 bin lira ve lisans sureti çıkartma bedeli de 3 bin lira olarak belirlendi.

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