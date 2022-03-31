Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi: Çakır! Menzili 150 kilometreden fazla... İsmail Demir duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Çakır"ın tanıtım toplantısında konuştu. İsmail Demir'in açıklamaları şöyle:

Bütün bu ürünlerin devreye alınması ekilen tohumların meyve vermesi devam ediyor. Bir taraftan meyveleri toplarken diğer taraftan da tohumlar ekmeye devam ediyoruz. Şu an da Roketsan’dayız. Füze kabiliyetlerimize vurgu yapıyoruz.

"MÜHİMMATLARIMIZI AKILLANDIRIYORUZ"

Karadan karaya, karadan havaya ve denizdeki sistemler de devam ediyor. Torpidolarda da dışarı muhtaç bir ülke olmaktan inşallah kurtuluyoruz. Mühimmatlarımızı akıllandırıyoruz ve savunma sanayi şirketlerimizin iş birliği söz konusu.

Hayallerimiz büyük olsun hayalperest olmayacağız dedik. Hayalperest olmamanın adımları bunlar. TEKNOFEST roket yarışmalarının en büyük destekçisi Roketsan. Gençliğe yönelik programlarımız sürekli devam edecek. Bu silahların kendilerini ispat ettiği en önemli husus TSK tarafından kullanılması. Bu dünyadaki en büyük referansımız oluyor. Bizlerin de görevi bu ürünleri çok geniş test ve denemelerden geçirip kullanıcımıza teslim etmek.

"DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Bu çabamız sadece kendi milli çıkarlarımız koruma amaçlı olmuyor. Dost ve müttefiklerimize de bu ürünlerde destek olmaya devam ediyoruz. Tabi savunma sanayi bir ekosistem. Bu tür iddialı projeler ekosistemi büyütüyor ve derinlik kazandırıyor. Bu bize bir kere daha Türkiye’nin kendine yeterli ve güçlü olması hususunda atılan adımların ne kadar doğru ve kıymetli olduğunu bir kere daha gösteriyor.

Projelerimizin en büyük destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu ve benzeri projelerde görev almış ve alacak tüm çalışanlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Çakır projesinin ülkemize hayırlar getirmesini diliyor hepinize teşekkür ediyorum."

ÇAKIR'IN ÖZELLİKLERİ

Çakır'ın menzili 150 kilometreden fazla. Harp başlığının ağırlığı ise 70 kilogram. Ağ tabanlı çift yönlü veri bağı bulunan Çakır, sabit ve döner kanatlı hava araçları, SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara aracı ve su üstü platformlardan atılabiliyor.

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