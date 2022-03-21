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    Bilim ve TeknolojiYeni mobil uygulama ile mezarlıklar kolayca bulunuyor
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    Yeni mobil uygulama ile mezarlıklar kolayca bulunuyor

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web uygulaması ve mobil uygulama ile vefat eden vatandaşların mezarları kolayca bulunabiliyor.

    21.03.2022 - 15:55 | | İHA
    Yeni mobil uygulama ile mezarlıklar kolayca bulunuyor

    Büyükşehir Belediyesi, vefat edenlerin yakınlarının mezar yerlerini rahat bulma talebi üzerine yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı mühendislerince yapılan kapsamlı çalışmayla vefat edenlerin mezarlarının bulunması için web ve mobil uygulama hazırlandı.

    45 bin mezarlık fotoğraflandı

    Kentin en büyük mezarlığı olan Yeniköy Asri Mezarlığı ile Şehitlik Mezarlığında bir yıl boyunca özel çalışma yürüten alanında uzman personellerce 45 bin kişinin mezarını tek tek fotoğraflandı, konum ve koordinat ölçümleri yapılarak harita tabanlı coğrafi bilgi sistemine aktarıldı.

    Mobil ve web uygulama sayesinde mevtanın bilgilerine kolayca ulaşılıyor, haritalardan rota bilgisiyle aranan mezarın konumu sunularak kolaylıkla mezara gidilebiliyor. Bu sayede mevta yakınının ve mezarlığa ulaşmak isteyenler için kolaylık sağlanmış oldu.

    Yeni mobil uygulama ile mezarlıklar kolayca bulunuyor

    Bilgi İşlem Daire Başkanı Erkan Karakeçi, vatandaşların gelen istek ve öneri doğrultusunda projeyi hazırladıklarını söyledi. Karakeçi, "2021 yılında vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine vatandaşlarımız, yakınlarımızın mezar yerlerini bulamıyoruz, yakınlarımız hangi mezarlıkta bulunmaktadır bilemiyoruz veya mezarlığa girdiğimizde yakınımızın mezarlığına kolaylıkla erişmek istiyoruz şeklinde talepler üzerine bu uygulamayı geliştirmeye başladık” dedi.

    Uygulamanın önemini vurgulayan Karakeçi, “Yani mezarlık bilgi sistemi Diyarbakır için hatta bu bölgede tek diyebiliriz. Yani daha önce farklı büyükşehir belediyemiz bu sistemi uygulamış ama bu bölgede ilk defa uygulanan örnek bir uygulamadır. Bu alandaki çalışmalarımızı genişleterek vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

    Vatandaşlar uygulamadan memnun

    Uygulamayı kullanan vatandaşlardan biri olan Ömer Eser ise uygulamanın kolaylık sağladığını söyledi. Eser," Annemin, babamın daha önce bir mezarı bulmak için kaç defa arayıp soruyorduk. Bazen bulabiliyorduk, bazen bulamıyorduk. Mezarlıklar çoğaldı, ayıramıyorduk. Bazen bulmadan gittiğim oldu. Sistemle yabancı bile gelse direk mezarı bulabilir. Bu sistem üzerinden hiçbir yere bakmadan direk babamın mezarına gittik” dedi.

    DBB Mezarlık Uygulaması nasıl çalışıyor?

    Cep telefonları ve tabletlerden Google Apple ve Play Store uygulamaları üzerinden indirilebilen uygulama, vefat edenin Ad ve Soyadı bilgileri yazıldıktan sonra vefat edenin bilgileri çıkıyor. Mobil Haritalardan seçeneği ile vatandaşlar mezar yerlerine giden en kısa yol tarifini alabilecek.
    Uygulamada vatandaşlar, mevtalarına Fatiha ve Ayet-el Kürsi okutabiliyor, yakınlarının mezarlarına ait fotoğraflarını görüntüleyebiliyor.

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