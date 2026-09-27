Çanakkale Boğazı'nda gemi arıza yaptı
27.09.2026 - 01:14Güncellenme Tarihi:
Çanakkale Boğazı’nda, makine arızası yapan 182 metre uzunluğundaki kimyasal tanker gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.
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İspanya’dan Tuzla’ya giden Liberya bayraklı ‘Baltic Star’ isimli kimyasal tanker gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı.
Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-13’ ve 'Kurtarma-17’ römorkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi. (DHA)