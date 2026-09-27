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Çanakkale Boğazı'nda gemi arıza yaptı

27.09.2026 - 01:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale Boğazı'nda gemi arıza yaptı

Çanakkale Boğazı’nda, makine arızası yapan 182 metre uzunluğundaki kimyasal tanker gemisi, römorkörler eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.

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İspanya’dan Tuzla’ya giden Liberya bayraklı ‘Baltic Star’ isimli kimyasal tanker gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı.

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Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-13’ ve 'Kurtarma-17’ römorkörleri bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi. Gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi. (DHA)

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