Anamur'da kavga ettiği şahsa araçla çarpıp çukura uçtu
27.09.2026 - 00:45Güncellenme Tarihi:
Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği şahsa aracıyla çarpıp çukura uçtu. Hem kendisi hem de vurduğu şahıs yaralandı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi'ne yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında şahıslardan biri aracını, kavga ettiği, kendisine taş atmaya çalışan şahısların üzerine sürdü. Araç, şahıslardan birine çarpıp temel çukuruna uçtu.
O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda hem aracı kullanan şahıs hem de çarptığı kişi yaralandı. Yaşanan hadisenin bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.