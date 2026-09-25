Meteoroloji o bölgeleri tek tek uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor: İşte 25 Eylül 2026 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak alarmı verilirken, bazı bölgelerde ise sıcaklıklar yükseliyor. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yaşayanlar dikkat! İşte 25 Eylül 2026 hava durumu ve yağış beklenen iller...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Eylül 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Ülkenin diğer kesimlerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer parçalı bulutlu gökyüzü hakim olacak. Meteoroloji'nin değerlendirmesinde, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtildi. Özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte gün içinde daha sıcak bir hava hissedilmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji verilerine göre bugün ülke genelinde kuvvetli bir rüzgar hadisesi beklenmezken, yağış görülecek bölgelerde gök gürültülü sağanaklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu