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    Bilim ve TeknolojiAndroid telefon krizi! 170 milyon sipariş iptal edildi...
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    Android telefon krizi! 170 milyon sipariş iptal edildi...

    Akıllı telefon üreticilerini zorlu bir yıl bekliyor. Bir yandan maliyetler artarken diğer yandan talepler azalıyor. Son analizlere göre 2022'de planlanan akıllı telefon üretimi 170 milyon azaltıldı.

    06.04.2022 - 09:13 |
    Android telefon krizi! 170 milyon sipariş iptal edildi...

    Çin'deki tedarik platformlarında yer alan haberlere göre 2022 hem iOS hem Android için zorlu geçecek.

    Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Apple'ın talep azlığı ve yüksek enflasyon nedeniyle iPhone ve AirPod üretimini azaltma kararı almıştı.

    Benzer bir adım Android tabanlı telefon üreticilerinden de geldi. Dünya genelinde corona virüs salgını nedeniyle üretim ve ham madde maliyetleri yükselmişti.

    Son olarak Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte tüketicilerin tasarrufa gittiği kalemlerden biri akıllı telefonlar oldu. Anroid telefon üreticileri toplamda 170 milyon siparişi iptal etti.

    Bu sayı 2022 planlamasının yüzde 20'sine denk geliyor. Yani akıllı telefon sektörünün bu yıl küçüleceğini söylemek yanlış bir tahmin olmaz. Analistler talebin önümüzdeki aylarda azalmaya devam etmesi halinde üretimin de benzer şekilde kısılacağını düşünüyor.

    ÇİP KITLIĞI DEVAM EDİYOR

    Covid-19 salgını çiplere yönelik talep patlaması yaratmıştı. Tedarik zincirlerinin de aksamasıyla birlikte dünya genelinde çip krizi başladı. Çip siparişlerinde teslim sürelerinin 6-9 aya kadar yükseldiği öne sürüldü.

    Ayrıca Android üreticilerinin Qualcomm ve MediaTek gibi çip üreticilerinden indirim istediği belirtildi. İndirimle piyasanın hızlanacağına inanmayan çip devlerinin bu teklife sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

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