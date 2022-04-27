Negatif burçlar nelerdir? Birbiriyle karşıt burçlar hangileridir?

Karakteristik özellikleri nedeniyle bazı burçlar negatif etkisi üzerinden öne çıkar. Tabii bu durum bütünüyle sayılmaz. Ancak birtakım yanları üzerinden negatif burçlar farklı etkiler gösterir. Olumlu ya da olumsuz birçok farklı duygu ve etki üzerinden burçlar bulunur. Belirli özelliklerine bağlı olarak öne çıkan burçlar aynı zamanda negatif özellikler gösterir. Bunların hangileri olduğu ise merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

NEGATİF BURÇLAR NELERDİR?

Bazı burçlar taşımış oldukları etkiler ve karakteristik özellikleri dahilinde negatif unsurlar ön plana çıkarır. Özellikle burç yorumlarına ve burçlara meraklı olan birçok kişinin ilgisini çeken konular içerisinde gelir.

- Koç burcu ukala yapısı ile öne çıkar.

- Boğa burçları ise hımbıldır.

- Yengeç yapmacıktır.

- İkizler burcu ise tehlikelidir.

Bu şekilde yukarıda verilen negatif etkileri ile birlikte dört ayrı burç öne çıkmaktadır. Elbette bu durum yükselen ile birlikte burcun merkezi ve evi üzerinden farklı etkiler ortaya çıkabilir.

BİRBİRİYLE KARŞIT BURÇLAR HANGİLERİDİR?

Tüm etkileri ve karakteristik özellikleri ile beraber aynı zamanda bazı burçlar birbirlerine karşıt olarak öne çıkar. Aslına bakılırsa tüm burçların belirli karşı burçları olduğunu söylemek mümkündür. Böylece pek çok kişi hangi burç ile anlaşılmakta zorlu çekeceğine yönelik bilgi alır.

- Koç burcu, aslan ve kova ile beraber Akrep burçları eşliğinde karşıttır.

- Boğa burcu ise yengeç, terazi ve oğlak burçları ile karşıttır.

- İkizler burcu ise yay, Başak ve balık burçları ile anlaşamaz.

- Aslan burcu akrep, kova ve boğa burçları ile anlaşmaz.

- Başak burcu yay, koç ve aslan ile karşıttır.

- Terazi burcu koç, Yengeç ve oğlak ile anlaşamaz.

- Akrep burcu boğa, aslan ve kova ile anlaşamaz.

- Yay burcu ikizler, Başak ve balık burçları ile anlaşamaz.

- Oğlak burcu koç, terazi ve yengeç burçları ile karşıttır.

- Kova burcu boğa, Başak ve oğlak ile anlaşamaz.

- Burcu ise ikizler, Başak ve yay burçları ile karşıttır.

Görüldüğü gibi bu şekilde yukarıda verilen burçlar birbiriyle karşıt ve aynı zamanda anlaşamaz olarak değerlendirilirler.