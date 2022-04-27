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    AstrolojiEn sinirli burç hangisi? Burçların sinirliyken davranışları!
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    En sinirli burç hangisi? Burçların sinirliyken davranışları!

    Burçlar ve yükselen burçlar kişilerin bazı karakter özelliklerinin belirleyicisidir. Astrolojide derine inildiğinde, bazıları daha sakinken bazılarının da sinirli olduğu gözlemlenebilir. Agresif burçlar, doğuştan savaşçı ve çatışmadan kaçınmayan yapılarıyla ön plana çıkar. Peki, En sinirli burç hangisi? Burçlar öfke anında nasıl davranır? Burçların sinirliyken davranışları!

    27.04.2022 - 18:22 |
    En sinirli burç hangisi? Burçların sinirliyken davranışları!

    Zodyak kuşağında yer alan burçlar, su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana grupta toplanır. Akrep, yengeç ve balık, su grubunda; oğlak, boğa ve başak toprak grubunda yer alır. Hava grubu burçları ikizler, terazi ve kova; ateş grubu burçları ise aslan, koç ve yaydır. Burç grupları kadar yükselen burçlar da kişilerin davranış şekillerini ve karakteristik özelliklerini belirler Örneğin bazı burçlar sakin ve uyumluyken, bazı burçlar daha sinirli ve kavgacı olabilir.

    EN SİNİRLİ BURÇ HANGİSİ?

    En sinirli üç burç:

    1- Yay

    2- Akrep

    3- Aslan

    BURÇLARIN SİNİRLİYKEN DAVRANIŞLARI

    1- Oğlak:

    Sinirlense de belli etmez. İçine atar. Ancak oğlaklar inatçı olduğu kadar kincidir. Kendisine yapılan kötülüğü hiçbir zaman unutmazlar ve zamanı gelince mutlaka dile getirirler.

    2- Boğa:

    Bir anda hiddetlenebilir. Sinirlendiğinde gözü hiçbir şey görmez. Sakinleşmesi için zaman gereklidir.

    3- Akrep:

    Akrep burcu kolay kolay sinirlenmez. Onu sinirlendirmekten daha zor bir şey varsa, o da sinirlendikten sonra sakinleştirmektir.

    4- Koç:

    Sözünün bölünmesinden ve özgürlüğünün kısıtlanması öfkelenmesine neden olur. Öfkelendiğinde karşı tarafa söz düellosuna girer ve ağır ithamlarda bulunur.

    5- Balık:

    Balık burcu, sinirlendiğinde yalnız kalmak ister ve sakinleşene kadar kimseyle iletişime geçmez.

    6- İkizler.

    Öfkesi saman alevi gibi olan ikizler, bir anda sinirlenip birkaç dakika içerisinde sakinleşir.

    7- Kova:

    Diğer duyguları gibi öfkesini de gizlemeyi tercih eder.

    8- Yengeç:

    Yengeç, sinirlendiğinde kendisini sakinleştirecek meşgaleler bulmaya çalışır.

    9- Terazi:

    Terazi burcu da balık burcu gibi sinirlendiğinde kendisini iletişime kapatır.

    10- Başak:

    Sinirlendiğinde ne yapacağı belli olmaz.

    11- Yay:

    En sinirli burçlardan biri olan Yay, sinirlendiğinde karşısındaki kişinin kalbini kıracak cümleler sarf etmekten çekinmez.

    12- Aslan:

    Aslan burcu sinirliyken, sonrasında pişman olacağı şeyler yapabilir.

    En kıskanç burç hangisi? En çok kıskanan burçlar listesi
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