En kıskanç burç hangisi? En çok kıskanan burçlar listesi

Burçlar, kişilerin doğum tarihine göre belli olur. Burçların insanlar üzerinde olan etkisi herkes tarafından bilinmektedir. Bir başka deyişle burçlar, kişilerin karakter özelliklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Kıskançlıkta bir karakter özelliğidir. Bazı burçlar ise diğer burçlara göre daha fazla kıskançtır. Her burcun öne çıkan özelliği farklı olduğu gibi kıskançlık özellikleri ile öne çıkan burçlarda vardır.

EN KISKANÇ BURÇ HANGİSİ?

Her bir burç farklı özelliğe sahip olduğu gibi benzer özelliğe de sahiptir. Ancak burçlar içinde kıskançlık özelliği ile bilinen bir burç vardır. Bu burç ise kesinlikle yengeçtir. İçten içe kıskançlık duygusu ile kendini yiyebilir.

EN ÇOK KISKANAN BURÇLAR LİSTESİ

En çok kıskanan burçlar, karakter özellikleri arasında kıskançlık özelliği ile ön plana çıkan burçlardır. Bu burçlar ise şunlardır; Yengeç, akrep, boğa, ikizler, balık, aslan, koç, kova

KISKANÇ BURÇLAR SIRALAMASI

- İlk sıra etrafındaki her şeyi kıskanabilecek olan yengece aittir.

- İkinci sırada ise göbek adları kıskançlık olarak bilinen akrepler yer alır.

- Onları her ne kadar duygusal olarak bilsek de kıskançlıkları da oldukça meşhurdur.

- Dördüncü sıranın sahibi ise kıskanmak için her an bir sebep aranan boğalarındır.

- Beşinci kıskanç burcumuz belli etmemekte üstüne olmayan ikizlere aittir.

İLİŞKİDE KISKANÇ OLAN BURÇLAR

Kıskançlık iki farklı şekilde ortaya çıkar. İlişkide kıskançlık daha farklı bir boyuttur. Bazı burçlar kıskanç olarak bilinmese bile ilişkilerinde oldukça fazla kıskanç olabilmektedir. Bu burçların başında kesinlikle akrepler gelmektedir. Koç burçları da sevdiklerini bunaltacak derecede kıskanabilir. Yaylar, her ne kadar rahat tavırları ile bilinseler de ilişki konusunda partnerini kıskanmakta üstüne yoktur. Belli etmeden kıskanan burçlar arasında teraziler de yer almaktadır. Kıskandıklarını çok zor duyarsınız ama hissedebilirsiniz. Oğlak burcuda ilişkide kıskançlığı abartanlar arasında yer alır.