En tehlikeli burç hangisi? En tehlikeli burçlar sıralaması...

Burçlar, kişilerin hayatları ile ilgili bazı gelişmelerin yansıttığı ve dikkat etmesi gerekilen bazı olaylara karşı tedbir alınması olarak tanımlanmaktadır. Burçların belirlenmesinde, kişinin doğdu ay, gün hatta saat bile önemlilik arz etmektedir. Bazı burçlar daha çok duygusal, bazı burçlar ise asi olarak bilinmektedir.

EN TEHLİKELİ BURÇ HANGİSİ?

Yapılan araştırmalara göre, burçların etki alanları ve duygusal iş hayatı gibi birçok olaylara karşı farkındalıklar göstermektedir. Bazı burçlar tehlikeli olur iken, bazı burçlar daha uyumlu ve sakin olduğu anlatıldığına şahit olunmaktadır. En tehlikeli burçlardan bahsedecek olursak;

Yengeç: Tehlike bakımından son derece dikkat edilmesi gerekilen ve sağ gösterip sol vuran özelliği ile birinci sırada yer almaktadır. Normal şartlarda duygusal ve anlayışlı olarak söylense de yoğun zihinsel dengesizlikler yaşamaktadır. Zihinsel dengesizlikler etrafındaki arkadaş ve akraba çevresine sık sık saldırmalarına neden olmaktadır.

Akrep: Tehlikeli burçların ikinci sırasında yer alan akrep, kıskanç ve agresif yönüyle dikkat edilmesi gerekilen burçların arasında yer almaktadır. Etrafındaki kişilere ve özellikle aşk hayatında yüksek kıskançlık seviyeye ulaşması zarar verebilme aşamasına kadar yansımaktadır.

Yay: Yay burcunun en önemli özelliği, öfkelendiği ve sinirlendiği zaman her an her şey yapabilir ve dikkat edilmesi gerekilen burçların arasında yer almaktadır. Yay burcuna sahip olan kişiler ile sakin ve düzenli bir iletişimin kurulması, arkadaşlık açısından önemlidir.

Boğa: İnatçı ve kıskanç olarak boğa burcu, aşk ve arkadaş hayatında bazen etrafındaki kişileri bezdirecek seviyeye getirmektedir. İnatçı olması, vermiş olduğu kararlardan zor vazgeçmemesi ve yeni bilgilere kapalı olması anlamına gelmektedir.

Balık: Gizli ve esrarengiz bir yapıya sahip olan balık burcu, bazı işleri saklı olarak gerçekleştirmesi ve saman altından su yürütme deyiminin tam olarak uygulayan tehlikeli burçların arasında yer almaktadır.