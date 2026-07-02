Edirne'de seracılığa dev destek: 20'si kurulup teslim edildi

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Programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise üretimin yanında pazarlamanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Seralarda çok taze, çok tatlı, doğal ve ilaç kullanılmadan üretilen güvenle tüketilebilecek ürünler olduğunu söyleyen Şahin, hem de pazarda bulabileceğimiz her türlü ürün var. Kabağından domatesine, biberinden diğer ürünlere, hatta işte karpuz, kavuna kadar birçok ürün var. Adında olduğu gibi "Birlikte üretelim, birlikte tüketelim." Sadece tüketmek değil görevimiz, aynı zamanda üretmek. Bu anlamda biz kalkınma ajansı olarak sanayiden teknolojiye, tarım turizmden kültüre kadar birçok alanda destekler veriyoruz" dedi. Edirne'nin, hem Balkanlar coğrafyası için, hem İstanbul, hem Tekirdağ ve Kırklareli için önemli bir üretim merkezi olabileceğini vurgulayan Şahin, yapılan desteklerle sadece 1 buçuk yıl içerisinde sera alanının yaklaşık 2 katına çıkarıldığını söyledi.