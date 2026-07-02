Edirne'de seracılığa dev destek: 20'si kurulup teslim edildi
Edirne'de seracılığın artmasına katkı sağlamak amacıyla "Birlikte Üretelim Birlikte Tüketelim" projesi çerçevesinde kurulan 20 plastik örtülü sera ile seralarda kullanılacak çapa makineleri için teslim töreni düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Birlikte Üretelim Birlikte Tüketelim" projesi çerçevesinde kurulan 20 modern sera ile seralarda kullanılacak çapa makineleri düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.
Üreticiler Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda seralarda yetiştirdikleri ürünleri de tanıtma fırsatı buldu. Yaklaşık 8 milyon 850 bin liralık bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında üreticilere modern seralar kazandırılırken, üretimin daha verimli yapılabilmesi amacıyla her seraya bir adet çapa makinesi de teslim edildi.
Programda konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise üretimin yanında pazarlamanın da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Seralarda çok taze, çok tatlı, doğal ve ilaç kullanılmadan üretilen güvenle tüketilebilecek ürünler olduğunu söyleyen Şahin, hem de pazarda bulabileceğimiz her türlü ürün var. Kabağından domatesine, biberinden diğer ürünlere, hatta işte karpuz, kavuna kadar birçok ürün var. Adında olduğu gibi "Birlikte üretelim, birlikte tüketelim." Sadece tüketmek değil görevimiz, aynı zamanda üretmek. Bu anlamda biz kalkınma ajansı olarak sanayiden teknolojiye, tarım turizmden kültüre kadar birçok alanda destekler veriyoruz" dedi. Edirne'nin, hem Balkanlar coğrafyası için, hem İstanbul, hem Tekirdağ ve Kırklareli için önemli bir üretim merkezi olabileceğini vurgulayan Şahin, yapılan desteklerle sadece 1 buçuk yıl içerisinde sera alanının yaklaşık 2 katına çıkarıldığını söyledi.