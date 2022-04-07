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    YaşamYengesinin ağzını bantlayıp bayıltana kadar dövdü, sonra da... Komşular çığlıklarına koştu!
    HaberlerYaşam Haberleri Yengesinin ağzını bantlayıp bayıltana kadar dövdü, sonra da... Komşular çığlıklarına koştu!
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    Yengesinin ağzını bantlayıp bayıltana kadar dövdü, sonra da... Komşular çığlıklarına koştu!

    Iğdır'da misafirliğe geldiği amcasının eşi Simizer Avşar'ın (75) elini ve ağzını koli bandı ile bantlayıp sopa ile bayıltana kadar dövüp evdeki altın bilezikleri alarak kaçan Cantürk Avşar (35), gittiği Ankara’da yakalanıp, tutuklandı.

    07.04.2022 - 11:03 | | Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)
    Yengesinin ağzını bantlayıp bayıltana kadar dövdü, sonra da... Komşular çığlıklarına koştu!

    Ankara’da yaşayan Cantürk Avşar, bir süre önce Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Çıraklı köyünde yaşayan amcası Hüseyin Avşar'ın yanına geldi. Avşar, kışın Ankara'da, yazın da köyde yaşayan amcası ve yengesinin yanında bir süre kaldı. Cantürk Avşar, 11 Mart günü amcası ilçeye gidince yengesi Simizer Avşar’ın elini ve ağzını koli bandı ile bağlayıp bayıltana kadar dövdü, ardından da evdeki altın bilezikleri alarak kaçtı.

    Bir süre sonra kendisine gelen Simizer Avşar, ağzındaki koli bandından kurtulup bağırarak yardım istedi. Çığlıkları duyup eve gelen komşuları Avşar’ın ellerini çözüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 10 çocuk annesi Simizer Avşar, gelen ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Simizer Avşar ile eşi Hüseyin Avşar, jandarmaya gidip yeğenlerinden şikayetçi oldu.

    Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Cantürk Avşar, jandarmanın düzenlediği operasyonla Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

    Kaçtıktan sonra Kars’ın Kağızman ilçesine geçip altınları bozdurduğunu, buradan da Ankara’ya geçtiğini söyleyen Avşar, parayı ise harcadığını belirtti. Avşar 19 Mart’ta Ankara’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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