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    YaşamKadının dövüldüğünü zannedip ihbar ettiler! Gerçek çok başka çıktı...
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    Kadının dövüldüğünü zannedip ihbar ettiler! Gerçek çok başka çıktı...

    Mersin’de bir erkek, alkollü eşini eve götürmek için sokak ortasında uzun süre uğraştı. Kadının dövüldüğünü düşünen bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla kayda alıp, polise ihbarda bulundu.

    07.04.2022 - 10:30 | | Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
    Kadının dövüldüğünü zannedip ihbar ettiler! Gerçek çok başka çıktı...

    Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadın, çığlıklar atmaya başladı.

    Kadının dövüldüğünü zanneden bir kişi, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşen, ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis bölgeden ayrıldı.

    Zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

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