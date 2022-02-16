Van'da inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dükkanda yangÄ±n
Van'Ä±n TuÅŸba ilÃ§esinde, inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dÃ¼kkanda Ã§Ä±kan yangÄ±n,Â itfaiye ekiplerinin 2 saatlikÂ mÃ¼dahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
16.02.2022 - 10:01 | | BehÃ§et DALMAZ/ VAN, (DHA)
ErciÅŸ yolunda, Zafer Yurtsever'e ait inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dÃ¼kkanda,Â saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenleÂ yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeyeÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir, Ä°pekyolu, TuÅŸba ve Edremit belediyelerininÂ itfaiye ekipleri, VASKÄ°Â ile saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
Ekipler,Â 10 itfaiye aracÄ± ileÂ 2 saatte yangÄ±nÄ±Â kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.Â YangÄ±nda iÅŸ yeri ve iÃ§indeki malzemeler,Â hasar gÃ¶rÃ¼rken, polis deÂ inceleme baÅŸlattÄ±.