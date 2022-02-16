Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.0410.16EURO15.500.36USD13.600.06ALTIN819.761.15
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamVan'da inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dükkanda yangÄ±n
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Van'da inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dükkanda yangÄ±n
    ABONE OL

    Van'da inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dükkanda yangÄ±n

    Van'Ä±n TuÅŸba ilÃ§esinde, inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dÃ¼kkanda Ã§Ä±kan yangÄ±n,Â itfaiye ekiplerinin 2 saatlikÂ mÃ¼dahalesiyle kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±p, sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

    16.02.2022 - 10:01 | | BehÃ§et DALMAZ/ VAN, (DHA)
    Van'da inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dükkanda yangÄ±n

    ErciÅŸ yolunda, Zafer Yurtsever'e ait inÅŸaat malzemesi satÄ±lan dÃ¼kkanda,Â saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda, henÃ¼z belirlenemeyen nedenleÂ yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbarla bÃ¶lgeyeÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir, Ä°pekyolu, TuÅŸba ve Edremit belediyelerininÂ itfaiye ekipleri, VASKÄ°Â ile saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

    Ekipler,Â 10 itfaiye aracÄ± ileÂ 2 saatte yangÄ±nÄ±Â kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.Â YangÄ±nda iÅŸ yeri ve iÃ§indeki malzemeler,Â hasar gÃ¶rÃ¼rken, polis deÂ inceleme baÅŸlattÄ±.

    GÜNCEL HABERLER

    Telegram'da kadÄ±nlar için büyük tehlike! ÇÄ±plak fotoÄŸraflar...

    Telegram'da kadÄ±nlar için büyük tehlike! ÇÄ±plak fotoÄŸraflar...

    Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüÅŸtü

    Bakan Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüÅŸtü

    Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan önemli açÄ±klamalar! Elektrik düzenlemesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±

    Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan önemli açÄ±klamalar! Elektrik düzenlemesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Telegram'da kadÄ±nlar için büyük tehlike! ÇÄ±plak fotoÄŸraflar...

    Telegram'da kadÄ±nlar için büyük tehlike! ÇÄ±plak fotoÄŸraflar...

    SÄ±radaki Haber
    Çiftçilere indirim müjdesi! YarÄ±n baÅŸlÄ±yor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! YarÄ±n baÅŸlÄ±yor, Yüzde 30...

    SÄ±radaki Haber
    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açÄ±klamasÄ±: Çok geç deÄŸil!

    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açÄ±klamasÄ±: Çok geç deÄŸil!

    SÄ±radaki Haber
    EYT ile ilgili flaÅŸ detay! Kimler EYT yasasÄ±ndan yararlanacak?

    EYT ile ilgili flaÅŸ detay! Kimler EYT yasasÄ±ndan yararlanacak?

    SÄ±radaki Haber