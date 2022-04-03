Ümraniye'de dörtyol ağzında kaza:1 yaralı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi Acısu Caddesi ile Nato Yolu Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Nato Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan Uysal idaresindeki 34 EOB 516 plakalı otomobil, Acısu Caddesi istikametinden gelen 34 JP 4076 plakalı kapalı kasa minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisindeki Hakan Uysal, direksiyon kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)