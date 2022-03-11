Son dakika İstanbul'a kar nedeniyle TIR ve kamyon girişleri durduruldu! Araçlar yolda kaldı...

Günlerdir İstanbul’da beklenen kar çarşambadan itibaren yağmaya başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinden etkisini gösteren kar sabah da devam ediyor. Kentin birçok yeri beyaza büründü. Okulların ve kamu çalışanlarının yola çıkmadığı bugün trafik yoğunluğu ise yağışın etkisiyle artıyor. Sabah saatlerinde de kentin birçok yerinde kar yağışı etkisini artırarak devam etti. İlçelerde lapa lapa yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçların kar yağışından dolayı rampalarda ilerlemekte zorlandığı görüldü. Ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ederken Çamlıca tepesi ve yüksek kesimlerde yollar beyaza büründü. İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü. İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti. Kar yağışı nedeniyle araçların seyir halinde iken gitmekte zorlandığı görüldü. Sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışının gün içinde daha da etkili olacağı öğrenildi.

VALİ DUYURDU

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kente TIR ve kamyon girişleri durduruldu. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı. Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ayrıca "Bir sonraki duyuruya kadar; İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur" açıklaması yaptı.

İstanbul'da gece başlayan kar yağışı Esenyurt'ta da etkisini gösterdi. Sabah işçileri taşımak için yola çıkan servis araçları yolda kaldı. Kontak kapatan şoförler, evlerine geri dönmeye çalıştı. Yolda kalan servis şoförü, "Servis araçlarımızla yola çıktık, gideriz diye düşündük ama her taraf kapalı yapacak bir şey yok. Araçlarımız kontak kapattık. Yolcularımızı götüremedik, evimize geri dönüyoruz. Kar lastiği de olsa çıkamıyoruz. İmkanı olan yola çıkmasın, sadece kaza yapar başka da bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.





Kar yağışı altında mesaiye gitmek için erken saatlerde yola çıkanlar, duraklarda otobüs bekledi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle trafiğe çıkan bazı otomobillerin güçlükle ilerlediği görüldü.