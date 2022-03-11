İstanbul’u kar yağışı vurdu! Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu

Otogara şehir dışına gitmek için gelen yolculardan Bülent Çeviker "Edirne'ye gidecektim ama seferler durdurulmuş. Az önce aradık açıktı ama şu anda seferler durdurulmuş. Biraz bekleyeceğiz ondan sonra kendimizi bir yerlere atacağız yapabileceğimiz başka bir şey yok" şeklinde konuştu. İstanbul’a otomobil almaya gelen Burak Özkan ise "Kırıkkale’den geliyoruz. Araç almaya geldim. Yollar çok kötüydü, karlı ve fırtına vardı. Şu an Tekirdağ'a gidecektik fakat burada mahsur kaldık, gidemeyeceğiz sanırım. Şu an araç kiralamak için uğraşıyoruz" dedi.