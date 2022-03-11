Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.0510.46EURO16.450.68USD14.960.77ALTIN958.530.68
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Foto Galeriİstanbul’u kar yağışı vurdu! Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    HaberlerFoto Galeri Haberleri İstanbul’u kar yağışı vurdu! Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    ABONE OL

    İstanbul’u kar yağışı vurdu! Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu

    İstanbul’da yoğun kar yağışının ardından kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Pendik'te kayganlaşan yolda duramayan araç kaza yaptı, Bağcılar'da kayan minibüs otomobile çarptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı. İşte kar yaşından son dakika görüntüleri...

    DHA
    • 11 Mart 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 11 Mart 2022 - 11:48 • Son Güncelleme:
    1İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim. Bir sonraki duyuruya kadar İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

    2İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu

    Kar yağışı nedeniyle seferlerin durdurulduğu Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası otobüsler ve yolcuların beklediği görüldü.

    3İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu

    Otogara şehir dışına gitmek için gelen yolculardan Bülent Çeviker "Edirne'ye gidecektim ama seferler durdurulmuş. Az önce aradık açıktı ama şu anda seferler durdurulmuş. Biraz bekleyeceğiz ondan sonra kendimizi bir yerlere atacağız yapabileceğimiz başka bir şey yok" şeklinde konuştu. İstanbul’a otomobil almaya gelen Burak Özkan ise "Kırıkkale’den geliyoruz. Araç almaya geldim. Yollar çok kötüydü, karlı ve fırtına vardı. Şu an Tekirdağ'a gidecektik fakat burada mahsur kaldık, gidemeyeceğiz sanırım. Şu an araç kiralamak için uğraşıyoruz" dedi.

    4İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu

    İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

    5İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    6İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    7İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    8İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    9İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    10İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    11İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    12İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    13İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    14İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    15İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    16İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    17İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    18İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    19İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    20İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    21İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    22İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    23İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    24İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    25İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    26İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    27İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    28İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    29İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    30İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu
    31İstanbul’u kar yağışı vurdu Arabalar yolda kaldı, otobüs seferleri durduruldu

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Ukrayna işgali ile gelen yaptırımlar Rusya'nın rotasını değiştirdi! İşte Rusların B planı: Türkiye'de iki şehir öne çıkıyor...

    Ukrayna işgali ile gelen yaptırımlar Rusya'nın rotasını değiştirdi! İşte Rusların B planı: Türkiye'de iki şehir öne çıkıyor...

    Altın rekora koşuyor! Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram altın için bomba tahmin!

    Altın rekora koşuyor! Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Gram altın için bomba tahmin!

    Kar fırtınası geliyor! Kar ile ilgili son dakika! Gün ve saat belli oldu! Kar esir alacak!

    Kar fırtınası geliyor! Kar ile ilgili son dakika! Gün ve saat belli oldu! Kar esir alacak!

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…