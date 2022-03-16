Ä°stanbul'dan 2016 yÄ±lÄ±nda gelerek Antalya'ya yerleÅŸen Mehmet Orhan, ASKODER'i kurdu. KonyaaltÄ± ilÃ§esi Doyran Mahallesiâ€™nde kiraladÄ±ÄŸÄ± arazide 'kedi kÃ¶yÃ¼' oluÅŸturan Orhan, sokakta yaÅŸayan sahipsiz kedi ve kÃ¶pekleri burada toplayÄ±p, bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stlendi. Antalya'da faaliyet gÃ¶steren Antalya Candost DerneÄŸi, 5 yÄ±l Ã¶nce Orhan'Ä±n hayvanlara kÃ¶tÃ¼ muamele yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, 'kedi kÃ¶yÃ¼'ne baskÄ±n dÃ¼zenledi. Dernek Ã¼yeleri, 'kedi kÃ¶yÃ¼'nde gÃ¶mÃ¼lÃ¼ 4 kedi ve 4 kÃ¶pek Ã¶lÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyerek, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Åžikayetler Ã¼zerine KonyaaltÄ± KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, 'kedi kÃ¶yÃ¼'nde inceleme yaptÄ±. Ä°nceleme sonunda Mehmet Orhan'a, 5199 sayÄ±lÄ± yasa kapsamÄ±nda 'hayvanlara kasÄ±tlÄ± olarak kÃ¶tÃ¼ davranmak, acÄ±masÄ±z ve zalimce iÅŸlem yapmak, dÃ¶vmek, aÃ§ ve susuz bÄ±rakmak, aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuÄŸa ve sÄ±caÄŸa maruz bÄ±rakmak, bakÄ±mlarÄ±nÄ± ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acÄ± Ã§ektirmek'ten 54 bin 600 lira ceza kesildi.

5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len dava sonunda da Mehmet Orhan'Ä±n cezasÄ±, 'hizmet nedeniyle gÃ¶revini kÃ¶tÃ¼ kullanmak' suÃ§undan 1 yÄ±l 8 ay hapis ile 250 gÃ¼n adli para cezasÄ±na Ã§evrildi. Adli para cezasÄ± da 5 bin TL oldu. Mahkeme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KonyaaltÄ± Ä°lÃ§e TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de Orhan'a Ã¶mÃ¼r boyu hayvan bulundurmama cezasÄ± verdi.

SUÃ‡ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Antalya Candost DerneÄŸi Ã¼yeleri, Mehmet Orhan hakkÄ±nda, yaralÄ± hayvanlarÄ± gÃ¶stererek para topladÄ±ÄŸÄ±na ancak hayvanlarÄ± tedavi ettirmediÄŸine dair suÃ§ duyurusunda bulundu. Åžikayet Ã¼zerine savcÄ±lÄ±k, â€˜Mehmet Orhan'Ä±n, internetten Ã§eÅŸitli ilanlar ile ASKODER ismini kullanarak Ã§eÅŸitli ilanlar verdiÄŸi ve para yardÄ±mÄ± talebinde bulunduÄŸu, baÄŸÄ±ÅŸlara iliÅŸkin herhangi bir makbuz dÃ¼zenlemediÄŸi dolayÄ±sÄ±yla sanÄ±ÄŸÄ±n derneÄŸi gÃ¶stererek veya kullanarak yardÄ±m topladÄ±ÄŸÄ± ve bu yardÄ±mlarÄ± usulÃ¼ne uygun harcamadÄ±ÄŸÄ±, toplanan yardÄ±mlara ve harcamalara iliÅŸkin makbuz dÃ¼zenlemediÄŸiâ€™ gerekÃ§esiyle â€˜hizmet nedeniyle gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma suÃ§uâ€™ oluÅŸtuÄŸu gerekÃ§esiyle hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±.

â€˜HARAM YEMEDÄ°Mâ€™

Antalya 4â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davaya, Antalya E Tipi KapalÄ± Cezaeviâ€™nde baÅŸka suÃ§tan tutuklu bulunan Mehmet Orhan, SEGBÄ°S ile katÄ±ldÄ±. Orhan, savunmasÄ±nda, â€œ4 yÄ±l gecemi gÃ¼ndÃ¼zÃ¼mÃ¼ hayvanlar iÃ§in harcadÄ±m. 4 aracÄ±mÄ± hayvanlar iÃ§in kullandÄ±m ve hurdaya Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼rkiyeâ€™de 2 bin 611 tane hayvan koruma derneÄŸi var. Bu dernek sahiplerinin birÃ§oÄŸunun haksÄ±z kazanÃ§ elde ettiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m ve derneÄŸi kapattÄ±m. BunlarÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼m ve suÃ§ duyurularÄ±nda bulundum. Ben inanÃ§lÄ± bir insanÄ±m. Haram yemedim. Bu insanlar 'dernek' adÄ± altÄ±nda 'Hayvan koruyoruz' diyerek para topluyor. Bu paralar kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Derneklerin Ã§oÄŸu da bu iÅŸi resmi hÄ±rsÄ±zlÄ±k olarak yapÄ±yor. 2 bin 600 derneÄŸin en az 2 bin tanesi hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±yor. Ben bunlarla mÃ¼cadele eden bir insanÄ±m. Beraatimi istiyorum" dedi.

CEZA ERTELENMEDÄ°

Mahkeme heyeti, sanÄ±ÄŸa 2 yÄ±l hapis ve 300 gÃ¼n adli para cezasÄ± verdi ancak Mehmet Orhan'Ä±n duruÅŸmalardaki tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± nedeniyle indirim yapÄ±larak, 1 yÄ±l 8 ay hapis ve 5 bin lira para cezasÄ±na Ã§evrildi. Orhanâ€™Ä±n cezasÄ± ertelenmedi.

â€˜BÄ°RÃ‡OK HAYVANIN Ã–LÃœSÃœNÃœ GÃ–MÃœLMÃœÅž BULDUKâ€™

ASKODER BaÅŸkanÄ± Mehmet Orhanâ€™Ä±n arazisine, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n Mart ayÄ±nda gittiklerinde, bu sÃ¼recin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Antalya Candost DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Arife YanÄ±k, â€œBurada birÃ§ok hayvanÄ±n Ã¶lÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶mÃ¼lmÃ¼ÅŸ halde bulmuÅŸtuk. HayvanlarÄ± korumasÄ± gereken derneÄŸin hayvanlara kÃ¶tÃ¼ muamele yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. Bu sÃ¼reÃ§te Mehmet Orhan hayvanlara kÃ¶tÃ¼ muameleden 54 bin lira para cezasÄ± ile birlikte adli ve idari birÃ§ok ceza aldÄ±" dedi.

â€˜BAÄžIÅžLARI KÄ°ÅžÄ°SEL HARCAMALARINDA KULLANDIÄžI KANITLANDIâ€™

'Hayvan BakanlÄ±ÄŸÄ±' kurulmasÄ±nÄ± istediklerini sÃ¶yleyen YanÄ±k, â€œBiz dernek Ã¼yesi 4 kiÅŸi bu kiÅŸinin hayvanlarÄ± gÃ¶stererek para topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak hayvanlarÄ±n tedavi ettirilmediÄŸine dair dilekÃ§e hazÄ±rlayÄ±p Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶nderdik. Orhan, mahkemede yargÄ±landÄ± ve burada dernek hesabÄ±na gelen 50 bin lira Ã¼zerindeki paranÄ±n hayvanlara deÄŸil kiÅŸisel harcamalarÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlandÄ±. YargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada da â€˜hizmet nedeniyle gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma suÃ§undanâ€™ suÃ§lu bulundu. Bu aslÄ±nda hayvanlar iÃ§in verilmiÅŸ emsal bir karar. Hayvan haklarÄ±na tam olarak hakim memurlarÄ±mÄ±z yok maalesef, bu nedenle dava sÃ¼reci 5 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼" diye konuÅŸtu.

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