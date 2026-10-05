Yurt genelinde hava sıcaklıkları yükselecek! Meteoroloji'den uyarı geldi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Sefa Dere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan hava tahmin raporlarına ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Yurt genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine çıkacağını ifade eden Dere, Üç Büyükşehir'de önümüzdeki günlerde yağış beklemediklerini de ifade etti. Dere, yurdun doğu kesimleri için ise kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



"Hava sıcaklıkları tekrar mevsim normalleri civarına yükseliyor"

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyrettiğini dile getiren Dere, "Salı gününden itibaren ise hava sıcaklıkları tekrar mevsim normalleri civarına yükseliyor. Salı gününden itibaren salı ve çarşamba günleri yurdun özellikle doğu kesimlerinde yağış bekliyoruz. Salı günü yağışlarımıza baktığımızda Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu'nun Güney ve doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz'de, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgemizde yağış göreceğiz, yağışlarımızın Hatay kıyılarında, Osmaniye'nin Güney ve Doğu kesimlerinde sabah saatlerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgemizde ise yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Üç Büyükşehirde önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz"

Üç Büyükşehir için beklenen hava tahmin raporlarına ilişkin konuşan Dere, "Üç Büyükşehirde önümüzdeki günlerde yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da mevsim normalleri civarında seyredecek. Ankara'da gündüz sıcaklığı 20-22 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 9 derece civarına kadar düşüyor. İstanbul'da ise yine 20-22-23 derece civarında seyredecek gündüz sıcaklıklarımız. Gece sıcaklıklarında ise 14 dereceye kadar düşüş bekliyoruz. Diğer büyük şehrimiz İzmir'de ise gündüz sıcaklıkları 25-26 derece civarında seyredecekken gece sıcaklıkları ise 15 dereceye kadar düşecek" dedi.



"Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağış gibi hadiselere karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yurdun doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını belirten Dere, özellikle Doğu Anadolu bölgesi ile Güney Doğu Anadolu bölgesinde kuzey kesimlerinde yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Dere, "Yağışlarla beraber sel, su baskını, yıldırım, dolu yağış gibi hadiselere karşı da halkımızı uyarmış bulunmaktayız. Halkımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden gelişmeleri takip etmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.