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Kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji saat verdi

05.10.2026 - 21:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars'ın da aralarında bulunduğu Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki iller için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmede, Kars'ta 6 Ekim Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan 36 numaralı uyarıya göre, Kars, Iğdır ve Ağrı genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kars için yağış uyarısı
Uyarıda, özellikle yağış sırasında meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat çekilirken, ani sel ve su baskınları başta olmak üzere yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, Kars'ta yağış anında vatandaşların zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmaması, sürücülerin ise görüş mesafesinin düşmesi ve yollarda su birikintileri oluşması ihtimaline karşı dikkatli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yağış için saat verildi
Meteoroloji'nin uyarısı 6 Ekim 2026 Salı günü saat 12.00 ile 22.00 arasını kapsıyor. Bu zaman diliminde Kars genelinde görülebilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte özellikle dere yatakları ve su taşkını riski bulunan alanlarda dikkatli olunması, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı gerekli tedbirleri önceden alması istendi.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, yağış sırasında yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi hava olaylarının da yaşanabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların güncel hava tahminlerini ve meteorolojik uyarıları takip etmelerini istedi.

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Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarının geçerlilik süresi 6 Ekim Salı günü saat 22.00'de sona erecek.

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