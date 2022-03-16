Çanakkale Köprüsü fiyat (geçiş ücreti)! 1915 Çanakkale köprüsü ne zaman açılıyor, uzunluğu kaç km, güzergahı nerede, nereyi bağlıyor?

Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti, güzergahı, uzunluğu, nereyi bağladığı, km ve nerede olduğu soruların ardı arkası kesilmiyor. Çanakkale Köprüsü'nün açılışı için geri sayım başlarken, vatandaşların köprü hakkında yaptıkları aramalar da arttı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu; köprü 18 Mart'ta açılacak. İşte Çanakkale Köprüsü açılış tarihi ve töreni hakkında merak edilenler…

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ (FİYATI)

CNN Türk’ten Hakan Çelik'in konuğu olan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ile ilgili sorulara "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz.

Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız" yanıtını verdi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi; Temel altyapılar konusunda kayda değer hiçbir eksiğimiz kalmadı. Önümüzdeki cuma günü açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü ve eser ve hizmet zincirinin altın halkalarından biri olacaktır. Milletimiz ortaya çıkan eserlerden ne yaptığımızı, niçin yaptığımız görüyor, biliyor, takdir ediyor. Cuma günü açılış programında ülkemize kazandırdığımız eserlerin toplu bir değerlendirmesini yaparak görmek isteyen gözlerin huzuruna getireceğiz.



1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Cuma günü açılacak.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE, NEREYİ BAĞLIYOR?

Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edilen Çanakkale Köprüsü Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN GÜZERGAHI NERESİ, UZUNLUĞU KAÇ KM?

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na ulaşacak. Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bitmesiyle de Avrupa'dan Türkiye'nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

İstanbul'un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi'nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.



Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip.