°
Şehir seçiniz
    BİST1.949-0.16EURO15.58-0.28USD13.810.14ALTIN846.090.88
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamServis minibüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
    HaberlerYaşam Haberleri Servis minibüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
    ABONE OL

    Servis minibüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

    Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne personel taşıyan minibüs, aynı yönde seyir halinde olan boş servis minibüsüne çarparak devrildi, 11 kişi yaralandı.

    28.02.2022 - 13:39 | | DHA
    Servis minibüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

    Kaza, saat 09.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Germencik ilçesinden Efeler istikametine seyir halinde olan Alper Söylemez (42) idaresindeki 09 ABİ 861 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait personel taşıyan minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Atanır Güneş (44) yönetimindeki 09 P 2591 plakalı boş servis minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu servis minibüsü devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Servis minibüsleri çarpıştı Çok sayıda yaralı var

    Kazada Aydın Büyükşehir Belediyesi personel servisi minibüsünde bulunan sürücü Alper Söylemez (42), Yılmaz Mut (50), Güler Yıldız (44), Ayşe Yıldız (42), Hasan Yetiş (33), Yaşar Özkan (50), Soner Erdoğan (45), Zehra Özbey (44), Fatma Kökçü (49), Nilgün Eker (43) ve Nesrin Işık (46) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

      GÜNCEL HABERLER

      Binance'den Rusya kararı! Hesaplar dondurulacak

      Binance'den Rusya kararı! Hesaplar dondurulacak

      Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği

      Türkiye’den Ukrayna’ya yardım seferberliği

      “Belarus, Rusya’nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapabilecek”

      “Belarus, Rusya’nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapabilecek”

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Binance'den Rusya kararı! Hesaplar dondurulacak

      Binance'den Rusya kararı! Hesaplar dondurulacak

      Sıradaki Haber
      Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşının sona ereceği tarihi duyurdu!

      Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşının sona ereceği tarihi duyurdu!

      Sıradaki Haber
      İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

      İzmir açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

      Sıradaki Haber
      2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

      2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

      Sıradaki Haber