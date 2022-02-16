Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı, güneş doğumundan önce kılınması gereken, farz olan bir namazdır. Sabah namazı imsak zamanında da kılınabilmektedir. Sabah namazı vakti imsakla girer, güneşin doğmasıyla da biter. Fakat Hanefilere göre, gün hafif şekilde aydınlanınca bırakmak, Şafilere göreyse karanlıkta, erken vakitte kılmak daha faziletlidir.

Sabah namazı kaç rekat?

Sabah namazı, toplam olarak 4 rekat kılınmaktadır. Sabah namazının 2 rekatı sünnet, 2 rekatı farz olarak kılınır. Namaza başlarken edilen niyet hariç olmak üzere, iki rekat olan bütün vakit namazları aynı biçimde kılınmaktadır.

Sabah Namazı Kılınışı

Sabah namazının, 2 rekatı sünnet, 2 rekatı farz olmakla birlikte, toplam olarak 4 rekat şeklinde kılındığını belirtmiştik. İki rekat olan tüm vakit namazları, edilen niyet dışında aynı biçimde kılınmaktadır. Şimdi sabah namazının 2 rekat sünneti ve farzı nasıl kılınır, açıklayalım.

Sabah Namazında İki Rekat Sünnetin Kılınışı:

1. Rekat

- Öncelikle ‘’ niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya’’ diyerek niyet edilir.

- Daha sonra ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek, İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

- Sübhaneke duası okunur.

- Euzü-besmele çekilir.

- Fatiha Suresi okunur.

- Bu dualar okunduktan sonra, Kur’an’dan istediğiniz bir sure okunur ve rükuya gidilir.

- Sonraki aşamada ise secdeye gidilir. Doğrulup, tekrar secdeye gidilir.

2. Rekat

- Ayağa kalkılıp, kıyama durulur.

- Besmele çekilir.

- Fatiha Suresi okunur.

- Sonrasında Kur’an’dan bir sure okunur.

- Rükuya gidilir.

- Son olarak secdeye gidilir ve doğrulup tekrar secdeye gidilir.

- Oturur şekilde, Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.

- Sonrasında ‘’ es selamu aleykum ve rahmet’ullah’’ diyerek, önce sağa, sonra sola selam verilip, namaz tamamlanır.

Sabah Namazında İki Rekat Farzın Kılınışı:

1. Rekat

- ‘’ Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının iki rekat farzını kılmaya’’ diyerek, niyet edilir.

- Sonrasında ‘’ Allahu Ekber’’ denilerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır.

- Sübhaneke okunur

- Euzü-besmele çekilir

- Fatiha Suresi okunur

- Kur’an’ dan istenilen bir sure okunur.

- Rükuya gidilir.

- Secdeye gidilir ve doğrulup, tekrar secdeye gidilir.

2. Rekat

- Ayağa kalkılır ve kıyama durulur.

- Besmele çekilir.

- Fatiha Suresi okunur.

- Kur’an’ dan istenilen bir sure okunur.

- Rükuya gidilir

- Sonrasında secdeye gidilir ve doğrulup, tekrar secdeye gidilir.

- Oturur şekilde ‘’ Ettahiyyatu, Allahumme Salli ve Barik duaları, sonrasında Rabbena duaları okunur.

- ‘’ Es selamu aleyküm ve rahmet’ ullah ‘’ denilerek sağ ve sol tarafa selam verilip, namaz tamamlanır.

Sabah Namazı Vakti

Sabah namazının kılınması gereken zaman dilimi, Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler dikkate alınıp, belirlenmiştir. Buna göre, sabah namazı vakti, tan yeri ağarması anlamına gelen ikinci fecrin doğuşundan başlayıp, güneşin doğuşuna dek devam etmektedir. Bu bilgiye dayanarak imsak vakti, bir başka deyişle, oruç yasağının başlama vakti, tan yerinin ağardığı vakittir. Sabah namazı vakti, tan yer ağarırken başlayıp, güneşin doğuşuna dek devam etmektedir.