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Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

17.10.2026 - 00:46Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: Alper ERDEM/ ANKARA, (DHA)

Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine karar verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

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Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek. (DHA)

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