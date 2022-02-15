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    YaşamPKK'ya darbe! 10 terörist öldürüldü
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    PKK'ya darbe! 10 terörist öldürüldü

    MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    15.02.2022 - 15:49 | | İHA
    PKK'ya darbe! 10 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'nca, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

    Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

    PKKya darbe 10 terörist öldürüldü

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