°
Şehir seçiniz
    BİST2.473-3.30EURO15.960.08USD14.730.23ALTIN915.76-0.74
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamOto galericiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 190 bin TL dolandırdı
    HaberlerYaşam Haberleri Oto galericiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 190 bin TL dolandırdı
    ABONE OL

    Oto galericiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 190 bin TL dolandırdı

    Adana'da otomobili satmak isteyen araç sahibini 'arkadaşı' olarak tanıtıp, buluşturduktan sonra devir için anlaştığı oto galericinin 190 bin TL'sini dolandıran A.G. (41) polisin operasyonu ile yakalandı.

    24.04.2022 - 14:46 | | DHA
    Oto galericiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 190 bin TL dolandırdı

    Otomobili satmak için internete ilan veren K.E. (43) kendisini cep telefonuyla arayan A.G. ile 190 liraya anlaştı. A.G. daha sonra oto galerici T.S.'yi (42) arayarak otomobilin markasını ve modelini belirterek devir için fiyat istedi. T.S.'den de 190 bin TL fiyat alan A.G., başka bir ilde uzman çavuş olarak görev yaptığını ve aracı bir arkadaşının devredeceğini söyledi.

    BASKINLA YAKALANDI

    A.G., arkadaşı olarak tanıttığı otomobil sahibi K.E. ile oto galerici T.S.'yi buluşturdu. A.G., bu sırada cep telefonu ile görüştüğü T.S.'ye "190 bin lirayı benim hesabıma gönder. Otomobilin devrini yapacak" dedi. T.S. anlaştıkları 190 bin lirayı A.G.'nin banka hesabına gönderip, telefonu kapattı. K.E.'nin paranın kendisine gelmediğini ve A.G.'yi de tanımadığını söylemesi ile T.S. dolandırıldığını anladı. Şikayet ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.G.'nin evine baskın yaptı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen A.G. ifadesinde suçlamaları kabul etti. A.G. emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Dünya çocukları TBMM'de

    Dünya çocukları TBMM'de

    Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

    Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Biden'a sert 'soykırım' tepkisi!

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Biden'a sert 'soykırım' tepkisi!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

    Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

    Sıradaki Haber
    Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya’ya giriş yaptı

    Ukrayna'dan 2.9 milyon mülteci, Polonya’ya giriş yaptı

    Sıradaki Haber
    Bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlar bekliyor! Ve belli olacak

    Bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlar bekliyor! Ve belli olacak

    Sıradaki Haber
    Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

    Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları başlıyor! Başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber