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    YaşamÖğretmen halı sahada top oynarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti
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    Öğretmen halı sahada top oynarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Burhan Kılınç (47), halı sahada top oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

    11.03.2022 - 10:39 |
    Öğretmen halı sahada top oynarken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

    Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Fen Lisesinde Matematik Öğretmeni olan Burhan Kılınç, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaptı. İddiaya göre, Kılınç saha içerisinde bir anda yere yığıldı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Kılınç'a ilk müdahalelerini yaptı. Kılınç'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kılınç için Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "İlçemizde görev yapan Kızıltepe Fen Lisesi Öğretmenlerinden Burhan Kılınç vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah’tan rahmet, eğitim camiamıza, yakınlarına ve öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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