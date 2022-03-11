Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü

İstanbul'da kar yağışı gece etkisini arttırdı. Havanın aydınlanmasıyla İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü. Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşların toplu taşımayı tercih ettikleri görüldü. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı.