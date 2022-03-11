Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü
İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü. Vatandaşların kar çilesi kameralara yansıdı.
11.03.2022 - 08:32 | | İHA
İstanbul'da kar yağışı gece etkisini arttırdı. Havanın aydınlanmasıyla İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü. Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşların toplu taşımayı tercih ettikleri görüldü. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı.