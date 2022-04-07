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    YaşamMide ağrısıyla hastaneye gitti, röntgende gördüklerine inanamadılar! 'Yutmuş olabilirim'
    HaberlerYaşam Haberleri Mide ağrısıyla hastaneye gitti, röntgende gördüklerine inanamadılar! 'Yutmuş olabilirim'
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    Mide ağrısıyla hastaneye gitti, röntgende gördüklerine inanamadılar! 'Yutmuş olabilirim'

    Ankara'da 46 yaşındaki D.E. adlı kadının karın bölgesinde tespit edilen 4 santimlik 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan D.E.'nin ameliyatlarda kullanılan neşterleri yutmuş olabileceğini söylediği öğrenildi.

    07.04.2022 - 17:50 | | DHA
    Mide ağrısıyla hastaneye gitti, röntgende gördüklerine inanamadılar! 'Yutmuş olabilirim'

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 gün önce karın ve mide ağrısı şikayetiyle başvuran D.E.’nin yapılan tetkikler ve röntgen çekiminde karnında 2 yabancı cisim tespit edildi.

    Hastanede müşahedeye alınan D.E.'nin, ağrılarının artması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ile D.E.'nin ince bağırsak bölgesindeki 2 cisim çıkarıldı. Yapılan incelemede cisimlerin 4 santim boyunda, yarım santim eninde neşter olduğu belirlendi.

    Sağlık durumu iyi olan D.E.'nin ameliyatlarda kullanılan neşterleri yutmuş olabileceğini söylediği belirtildi.

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