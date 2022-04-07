Mide ağrısıyla hastaneye gitti, röntgende gördüklerine inanamadılar! 'Yutmuş olabilirim'
Ankara'da 46 yaşındaki D.E. adlı kadının karın bölgesinde tespit edilen 4 santimlik 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan D.E.'nin ameliyatlarda kullanılan neşterleri yutmuş olabileceğini söylediği öğrenildi.
07.04.2022 - 17:50 | | DHA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 gün önce karın ve mide ağrısı şikayetiyle başvuran D.E.’nin yapılan tetkikler ve röntgen çekiminde karnında 2 yabancı cisim tespit edildi.
Hastanede müşahedeye alınan D.E.'nin, ağrılarının artması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ile D.E.'nin ince bağırsak bölgesindeki 2 cisim çıkarıldı. Yapılan incelemede cisimlerin 4 santim boyunda, yarım santim eninde neşter olduğu belirlendi.
Sağlık durumu iyi olan D.E.'nin ameliyatlarda kullanılan neşterleri yutmuş olabileceğini söylediği belirtildi.
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