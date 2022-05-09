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    YaşamMetroda ortalık karıştı! Sigara içme kavgası
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    Metroda ortalık karıştı! Sigara içme kavgası

    Bursa’da metrodaki ‘sigara içme’ kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga eden 2 kişinin birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

    09.05.2022 - 11:40 |
    Metroda ortalık karıştı! Sigara içme kavgası

    Acemler Metro İstasyonu’nda dün saat 22.30 sıralarında sigara içen kimliği belirsiz kişiye, güvenlik görevlileri müdahale etmek istedi. Uyarıları dikkate almayarak sigara içen kişiyle, kendisine tepki gösteren yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde çocukların da kavganın ortasında kaldığı, güvenlik görevlilerin kavgayı ayırdığı ve sigara içen kişinin yiyecek-içecek otomatının arkasında saklandığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada sigara içen kişinin 'yabancı uyruklu' olduğu bilgisiyle, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Bunun üzerine valilik konuyla ilgili yaptığı açıklamada kavga edenlerin Türk vatandaşı olduğunu belirtti.

    Metroda ortalık karıştı Sigara içme kavgası

    Açıklamada, “Sosyal medyada yer alan 08.05.2022 günü 22.30 sıralarında bir metro istasyonunda iddiaya göre yabancı uyruklu şahısların sigara içmeleri sonucu çıkan kargaşa ile ilgili olarak, bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonu'nda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında olduğu, gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

    Metrodaki 'sigara içme' kavgası kameradaBursa’da metrodaki ‘sigara içme’ kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga eden 2 kişinin birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

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