MayÄ±s ayÄ±nda kar sÃ¼rprizi O ilimizde her yer beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

Van'da 4-5 Åžubat 2020'de meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ facialarÄ±nda 42 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 84 kiÅŸinin de yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Van-BahÃ§esaray kara yolu, Ã§Ä±ÄŸ riski nedeniyle 3 ay boyunca ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±. KarayollarÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± 20 gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu Van-BahÃ§esaray yolu 17 Nisan'da ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±. BahÃ§esaray ilÃ§esinde mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde kar yaÄŸdÄ±. Ä°lÃ§ede dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren belirli aralÄ±klarla baÅŸlayan yaÄŸmur, yÃ¼ksek kesimlerde yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Van-BahÃ§eraray kara yolundaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, araÃ§larÄ±na zincir takarak ÅŸehir merkezine geldi.Â