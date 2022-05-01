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    YaÅŸamMayÄ±s ayÄ±nda kar sürprizi! O ilimizde her yer beyaza büründü
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    MayÄ±s ayÄ±nda kar sürprizi! O ilimizde her yer beyaza büründü

    MayÄ±s ayÄ±nda kar sÃ¼rprizi. GÃ¶renler inanamadÄ±. Lapa lapa kar yaÄŸdÄ±. Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oldu. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Van- BahÃ§esaray kara yolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±na zincir takarak ÅŸehir merkezineÂ geldi.Â

    01.05.2022 - 19:05 | | BehÃ§et DALMAZ/ VAN,(DHA)
    MayÄ±s ayÄ±nda kar sürprizi! O ilimizde her yer beyaza büründü

    Van'da 4-5 Åžubat 2020'de meydana gelen Ã§Ä±ÄŸ facialarÄ±nda 42 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 84 kiÅŸinin de yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Van-BahÃ§esaray kara yolu, Ã§Ä±ÄŸ riski nedeniyle 3 ay boyunca ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±. KarayollarÄ± 11. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± 20 gÃ¼nlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu Van-BahÃ§esaray yolu 17 Nisan'da ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±ldÄ±. BahÃ§esaray ilÃ§esinde mayÄ±s ayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde kar yaÄŸdÄ±. Ä°lÃ§ede dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren belirli aralÄ±klarla baÅŸlayan yaÄŸmur, yÃ¼ksek kesimlerde yerini kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Van-BahÃ§eraray kara yolundaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, araÃ§larÄ±na zincir takarak ÅŸehir merkezine geldi.Â 

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    MayÄ±s ayÄ±nda kar sÃ¼rprizi O ilimizde her yer beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼

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