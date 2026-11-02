5 metrekarelik dükkanda yarım asır! Mesleğinin son temsilcisi, artık çıkar yetişmiyor

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"Çırak yetiştiremedik, bırakabileceğim kimse yok"



Saatçilik mesleğinin ince işçilik gerektirdiğini vurgulayan Mehmet Şen, günümüzde gençlerin bu tür mesleklere ilgi göstermediğini belirtti. Mesleğini devredecek birini bulamadığını söyleyen Şen, çırak yetiştirmenin de kolay olmadığını ifade etti. Şen, "Çırak yetiştirme şansımız yok bu şartlarda. Karşılayacak, öğrenecek, heves eden yok. Yetiştirmek de kolay değil. Çünkü çok ince bir sanat. Dilerim ki keşke yetiştirebilseydik. Yetiştiremedik. Bırakabileceğim kimse yok. Bırakamıyorum da yetiştiremediğimiz için" dedi.



Saatlerin artık kullan-at anlayışıyla üretildiğini ve dijitalleşmenin mesleği etkilediğini belirten Şen, geleneksel saatçiliğin geleceğine ilişkin kaygılarını dile getirdi.



"Sanat açta bırakmaz, açıkta bırakmaz"



Gençlere meslek edinmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Şen, el emeğine dayalı sanatların önemine dikkat çekti. Gençlerin sanata yönelmesini istediğini belirten Şen, "Gençlerin birazcık sanata meyil etmesini tavsiye ediyorum. Sanat güzel bir şey. Açta bırakmaz, açıkta bırakmaz. Evini geçindirebileceği ekmeğe az buçuk kazandırır. Yani eli muhtaç olmayacak kadar" ifadelerini kullandı.