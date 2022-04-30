Çok kuvvetli yağmur başlıyor, saat verildi! Meteoroloji resmen duyurdu! Hava giderek soğuyor, İstanbul, İzmir, Ankara dahil onlarca ilde...

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 26°CParçalı bulutlu



MANİSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu