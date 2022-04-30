Çok kuvvetli yağmur başlıyor, saat verildi! Meteoroloji resmen duyurdu! Hava giderek soğuyor, İstanbul, İzmir, Ankara dahil onlarca ilde...
Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den resmi açıklama geldi ve gün gün bayramda havanın nasıl olacağı duyuruldu. Hava soğuyor, sıcaklıklar bugünden itibaren düşmeye başladı. Güneşli hava yerini kapalı ve yağmurlu bir havaya bıraktı. Tatil için yola çıkacak vatandaşlar da hava durumunu takip ediyor. Bayramda tatil yerlerinde yağmurun ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verildi. Meteoroloji sosyal medya hesabından bayramda gün gün hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de hava durumuna ilişkin açıklamada bulunarak saat verdi. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün gün hava durumu raporunu sosyal medya hesabından açıkladı. Hafta sonu ve bayramda, yurdun büyük bir kısmının yağış alacağı belirtildi. Prof. Dr. Orhan Şen de yağışlar ile ilgili uyarılarda bulundu ve tatil yerlerinde beklenen havaya ilişkin bilgi verdi. İşte hava durumu ile ilgili son veriler...
METEOROLOJİ AÇIKLADI: BUGÜN HAVA NASIL?
Bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis, güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
İç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ORHAN ŞEN'DEN UYARI GELDİ
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bugün Marmara’nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in içi, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ'da kuvvetli. Dikkat.
TATİL YERLERİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bayramda tatil yerlerinde yağmurun ne zaman başlayacağı ile ilgili de bilgi veren Şen, "İzmir'den Antalya'ya kadar kıyı bölgelerdeki yağmur, pazartesi sabah 10.00-11.00 gibi başlayacak. İstanbul'da ise pazartesi akşamı etkili olacak." dedi.
METEOROLOJİ, GÜN GÜN AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, bayramda yağışlı havanın etkili olacağını belirterek şu bilgileri verdi: Bu hafta sonu ve Ramazan Bayramı’nda ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği, sıcaklıkların yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve genellikle öğleden sonraları ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cumartesi ve pazar günleri Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da, pazartesi günü ise Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
30 NİSAN 2022 HAVA DURUMU
Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ARİFE GÜNÜ (1 Mayıs 2022 Pazar):
Marmara’nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BAYRAMIN 1. GÜNÜ (2 Mayıs 2022 Pazartesi):
Marmara’nın güneyi ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYRAMIN 2. GÜNÜ (3 Mayıs 2022 Salı):
Ege ve Akdeniz kıyı şeridi hariç yurt genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
BAYRAMIN 3. GÜNÜ (4 Mayıs 2022 Çarşamba):
İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3 BÜYÜK İLİMİZDE BAYRAM BOYUNCA HAVA DURUMU
Ankara: 5 gün boyunca aralıklı-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 21 derece arasında,
İstanbul:
Bayramın birinci günü akşam saatlerinde, ikinci günü ise sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, üçüncü günü parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 17 ila 20 derece arasında,
İzmir:
Bayramın birinci günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer günler parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 22 ila 25 derece arasında olacak.
BUGÜN İL İL HAVA DURUMU! MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 23°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°CParçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimleri ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
DİYARBAKIR °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.