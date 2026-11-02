Bütçe görüşmelerine “Togg” ve “Aselsan” damgası! Bakan Kacır'dan yerli robot müjdesi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na, millî otomobil Togg ile geldi.

Bakan Kacır, makam aracı olarak kullandığı T10F oltu rengi ile TBMM’ye giriş yaptı.

Kacır’a, Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu ile Muhammet Kasım Gönüllü de Togg araçlarıyla eşlik etti.

ASELSAN’IN GELİŞTİRDİĞİ KALP AKCİĞER MAKİNESİ MECLİS SALONUNDA

Bütçe salonundaki ASELSAN’ın geliştirdiği açık kalp cerrahisinin en kritik alanlarında, kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazı motoru ile Türkiye’nin ilk Ay aracı yer aldı.

BAKAN KACIR’DAN İHRACAT REKORU AÇIKLAMASI

"Yılda 283,7 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracatın payı yüzde 44,2 ile şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı."

BAKAN KACIR, YERLİ HİDROJEN MOTORU ÜRETİLDİĞİNİ AÇIKLADI

"TÜBİTAK RUTE tarafından geliştirilen bin 200 beygir gücünde yerli motorla donatılan TÜRASAŞ DE10000 lokomotifinin ilk ihracatını gerçekleştirdik. Sıfır emisyonlu millî lokomotifimizde kullanılacak 800 beygir gücündeki yerli hidrojen motorumuzu ürettik. Yerli sinyalizasyon sistemlerimizin kullanıldığı demiryolu ağını bin kilometrenin üzerine çıkardık."

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BAKAN KACIR’DAN BOTAŞ GÜVENLİĞİ İÇİN YERLİ ROBOT MÜJDESİ

"BOTAŞ doğal gaz hatlarının güvenlik kontrollerini yapacak yerli robotu geliştirdik."

BAKAN KACIR: “SİPER-2 SERİ ÜRETİME BAŞLIYOR”

"Çelik Kubbe’de Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER-2’nin seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız."

BAKAN KACIR, İMECE-2 VE İMECE-3 İÇİN TARİH VERDİ

"Geniş alanları görüntüleme ve aynı bölgeden sık aralıklarla veri toplama kabiliyetine sahip yer gözlem uydu takımımızın üyeleri İMECE-2’yi 2027’de, İMECE-3’ü 2028’de uzaya göndereceğiz."

BAKAN KACIR PLANLI SANAYİ ALANLARININ BÜYÜYECEĞİNİ AÇIKLADI

"Hazırladığımız Sanayi Alanları Master Planı’yla Samsun-Mersin, Sivas-Iğdır, Mersin-Şırnak ve Trabzon-Şırnak sanayi gelişim koridorları oluşturacak, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 350 bin hektara çıkaracağız. Sanayi tesislerimizin yoğunluğunu Marmara’dan Anadolu’ya dengeli biçimde yayacağız."