Giresun’da heyelan alarmı: Evler ve mahalle mezarlığı risk altında

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Heyelan tehlikesinin yalnızca fındık bahçesiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Ekiz, bölgenin alt kısmında bulunan mahalle mezarlığının da risk altında olduğunu söyledi.Şiddetli yağışların devam etmesi halinde heyelanın daha geniş bir alana yayılabileceğini belirten Ekiz, "Mahallenin altında mezarlığımız da var. Büyük bir heyelan yaşanırsa evlerimizle birlikte mezarlığımız da zarar görebilir. İstanbul veya Mersin'deki gibi kuvvetli bir yağmur yağsa burayı silip süpürür. Hem evlerimiz hem bahçemiz hem de mezarlığımız tehlike altında" ifadelerini kullandı.