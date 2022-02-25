Maske dolandırıcılarına dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020'de, ticaret yaptıkları bazı firmalar tarafından dolandırıldıkları yönünde çok sayıda kişinin ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Köksal U., Erdem Ç. ile Yakup A.'nın farklı isimlerde kurdukları 4 şirket üzerinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan mal aldıkları, verdikleri çek ve senetlerin ise karşılıksız çıktığı tespit edildi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan izinle polis tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin toplu halde aldıkları bu ürünleri piyasa fiyatının altına satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 5 ay süren takipte bu 3 kişi ile bağlantısı olan diğer şüpheliler de belirlendi. Düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

48 KİŞİYE DAVA

Soruşturma sonunda 6'sı tutuklu, toplam 48 kişi hakkında iddianame düzenlenirken, 14 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. İddianamede Köksal U., Erdem Ç. ile Yakup A.'nın suç örgütünün liderleri olduğu, dolandırıcılık eylemlerinde birlikte hareket ettikleri, yönetici ve üyelere emir ve talimatlar verdikleri belirtildi. Örgüt liderlerinin dolandırıcılık konusunda uzman oldukları, ikna kabiliyetlerinin yüksek olduğu ve grup içerisinde tüm kişilerle irtibat kurdukları tespiti yapıldı. İddianamede 42 ayrı olayda 45 kişinin dolandırılması tapeler, çekler, senetler ve deliller üzerinden anlatıldı.

45 KURUŞTAN ALDIKLARI MASKELERİ 15 KURUŞTAN SATMIŞLAR

İddianamede, çete üyelerinin tanesi 45 kuruştan 5 milyon adet maske aldığı tekstil firması sahibine karşılıksız çek ve senet verdiği, bu maskeleri de tanesi 15 kuruştan satarak, haksız kazanç sağladığı belirtildi. Mağdur firma yöneticisi Mustafa K. iddianamede yer alan ifadesinde, pandemi döneminde maske üretimine başladıklarını, 2020 Eylül ayında bir firmanın maske talebinde bulunduğunu söyleyerek, "2,5 milyon yetişkin maskenin tanesi 40 kuruştan, 2,5 milyon çocuk maskenin de tanesi 45 kuruştan satışı için şirket yetkilileri ile sözleşme tanzim ettik. 3 milyon 74 bin adet maskeyi teslim ettikten sonra ücretin iki parça halinde ödeneceğini sözleşmede kararlaştırdık. Bir süre sonra yaptığımız çalışmalarda söz konusu şirketin birçok kişiyi dolandırdıklarını öğrendik. Hatta birçok markette maskelerimizin satış fiyatı olan 40 kuruştan çok daha ucuza satıldığını tespit ettik. Şirketin faaliyet alanını incelemeye gittiğimizde söz konusu adreste şirketi bulamadık. Verdikleri adreslerdeki depoları incelediğimizde hiçbir deponun da kendilerine ait olmadığını tespit ettik. Bu nedenle toplam zararımız 1 milyon 431 bin TL'dir" dedi.

Sanıkların farklı sektörlerde çalışan 45 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Sanıklar hakkında '‘serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'örgüte üye olma' suçlarından farklı yıllarda hapis cezası talep edildi.