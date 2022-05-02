Malatya'da namaz sonrası şehitlikte buruk bayram

Bayram namazını Şehir Mezarlığı Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Mezarlık ve şehitliklere giden çok sayıda vatandaş hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri andı. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü. Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, şehit ailelerini şehit olan yakınlarının mezarları başında ziyaret ederek, bayramlaştı.