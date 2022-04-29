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    YaşamMahsur kalanları kamyonetiyle kurtardı! 'Yüksek bir araç vardı, sürücüsü camın altına getirdi'
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    Mahsur kalanları kamyonetiyle kurtardı! 'Yüksek bir araç vardı, sürücüsü camın altına getirdi'

    Esenyurt'ta, bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın nedeniyle üst katlarda yaşayanlar mahsur kaldı. Bir kişi camın altına yanaştırdığı kamyonetle mahsur kalanları kurtardı.

    29.04.2022 - 17:14 | | Erol DEĞİRMENCİ- Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA)
    Mahsur kalanları kamyonetiyle kurtardı! 'Yüksek bir araç vardı, sürücüsü camın altına getirdi'

    Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası daire kullanılmaz hale geldi.

    ÜST KATTA KALANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

    Apartmanın ikinci katında yaşayanlar, yangında mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredeki bir sürücü yetişti. Kamyonetini birinci kattaki dairenin camının önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları kurtardı. Yaşananlar ise başka birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    "ALT KAT YANIYORDU"

    Görgü tanığı Yunus Emre Süzer, "Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti" dedi.

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