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    YaşamMahalle muhtarı, kadına tacizden tutuklandı!
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    Mahalle muhtarı, kadına tacizden tutuklandı!

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, mahalle muhtarı H.Ö. bir kadını taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

    29.04.2022 - 16:35 | | Mesut IŞIK/KOCAELİ, (DHA)
    Mahalle muhtarı, kadına tacizden tutuklandı!

    Çayırova ilçesinin bir mahallesinde muhtar olan H.Ö.'nün kendisini taciz ettiğini öne süren kadın, şikayetçi oldu. Tacize uğrayan kadın, kendisine yardımda bulunacağını söyleyerek aracına alan muhtarın ses kayıtlarını verdi.

    Polis, salı günü H.Ö.’yü gözaltına aldı. H.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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