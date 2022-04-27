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    YaşamYine aynı rezalet! 'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
    HaberlerYaşam Haberleri Yine aynı rezalet! 'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
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    Yine aynı rezalet! 'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı

    Sakarya'da aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen A.K.'nin (19) saldırısına uğradı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, tedaviye alındı. A.K. ise gözaltına alındı.

    27.04.2022 - 18:03 | | İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)
    Yine aynı rezalet! 'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı

    Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için A.K.'yi merkeze çağırdı. A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kırılırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı. 

    Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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