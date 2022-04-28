İlkokul öğretmeninden iğrenç hareket! 4 öğrencisini elle taciz etti

Alınan bilgiye göre Salihli’de bir ilkokulda görevli öğretmen T.G.’nin (61) öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı. İlk etapta görevden uzaklaştırılan ve toplam 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.