İlkokul öğretmeninden iğrenç hareket! 4 öğrencisini elle taciz etti
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir ilkokulda görevli öğretmen, 4 öğrenciye cinsel taciz iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
28.04.2022 - 23:25 | | İHA
Alınan bilgiye göre Salihli’de bir ilkokulda görevli öğretmen T.G.’nin (61) öğrencilere elle tacizde bulunduğu iddiası üzerine öğretmen gözaltına alındı. İlk etapta görevden uzaklaştırılan ve toplam 4 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen T.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.