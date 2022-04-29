°
Şehir seçiniz
    BİST2.425-0.13EURO15.650.63USD14.860.49ALTIN910.181.08
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamDefineciler suçüstü yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Defineciler suçüstü yakalandı
    ABONE OL

    Defineciler suçüstü yakalandı

    Adana'da kaçak define arayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

    29.04.2022 - 16:08 | | İHA
    Defineciler suçüstü yakalandı

    Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Geçitli-Cumhuriyet Mahallesi Dağ mevkisinde devriye faaliyeti sırasında 4 şahıs jeneratör ile 5 metre derinlikteki kazı çukurunda define ararken suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet delici kırıcı alet, 1 adet burgulu delici uç, yaklaşık 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.
    4 şüpheli gözaltına alındı.

      GÜNCEL HABERLER

      Alevi inanç önderlerinden Avusturya'nın kararına tepki

      Alevi inanç önderlerinden Avusturya'nın kararına tepki

      Fatih’te bir başkadır Ramazan

      Fatih’te bir başkadır Ramazan

      'Yürüyen tabutlar' Rus ordusunu Ukrayna'da felakete sürüklüyor! Rus tanklarındaki ölümcül kusur...

      'Yürüyen tabutlar' Rus ordusunu Ukrayna'da felakete sürüklüyor! Rus tanklarındaki ölümcül kusur...

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Alevi inanç önderlerinden Avusturya'nın kararına tepki

      Alevi inanç önderlerinden Avusturya'nın kararına tepki

      Sıradaki Haber
      'Yürüyen tabutlar' Rus ordusunu Ukrayna'da felakete sürüklüyor! Rus tanklarındaki ölümcül kusur...

      'Yürüyen tabutlar' Rus ordusunu Ukrayna'da felakete sürüklüyor! Rus tanklarındaki ölümcül kusur...

      Sıradaki Haber
      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

      Sıradaki Haber
      KDV'de devrim gibi gelişme! Paralar iade edilecek! Tarih verildi

      KDV'de devrim gibi gelişme! Paralar iade edilecek! Tarih verildi

      Sıradaki Haber