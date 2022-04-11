Olay, saat 20.30 sÄ±ralarÄ±nda Bekarlar kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. Ä°smigÃ¼l Åž., iddiaya gÃ¶re aynÄ± evde birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± kardeÅŸi Kenan GÃ¼ney'in eÅŸiÂ Esmanur G. ile besledikleri kÃ¶peklerin dÃ¶vÃ¼ÅŸmesi nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±. Kenan GÃ¼ney'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸma kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu sÄ±rada Ä°smigÃ¼l Åž., kardeÅŸini sopa ile eÅŸi Esnamur GÃ¼ney'iÂ ise bÄ±Ã§akla yaraladÄ±. YaÅŸanan arbede sÄ±rasÄ±nda kendisi de sopa darbesiyle yaralandÄ±.

GÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ duyan komÅŸularÄ±nÄ±n mÃ¼dahalesiyle kavga sonlandÄ±rÄ±lÄ±rken, ihbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri sevk edildi. YaralÄ± 3 kiÅŸi kentteki Ã§eÅŸitle hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 6 aylÄ±k bir kÄ±z bebeÄŸi olan Esmanur GÃ¼ney'in hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi.Â Haberi alÄ±nca hastaneye gelen yakÄ±nlarÄ± ise sinir krizi geÃ§irdi.

Hastanede olayÄ± anlatan Kenan GÃ¼ney, "Ben kÃ¶yde koyun besliyorum. KÃ¶peklerin dÃ¶vÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ bir arkadaÅŸÄ±m videoya almÄ±ÅŸ. KardeÅŸimÂ bunu gÃ¶rÃ¼nce evde kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavgada eÅŸim aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Bende darbedildim. dedi. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.